Kayseri'de eğitime hayırsever desteği
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Kayseri'de eğitime hayırsever desteği

Kayseri'de hayırsever Ahmet Gönen'in yaptıracağı 24 derslikli ilk ve ortaokulun protokolü imzalandı.

Kayseri'de eğitime hayırsever desteği
02.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:15

Kayseri'de hayırsever Ahmet Gönen'in yaptıracağı 24 derslikli ilk ve ortaokulun protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın, protokol imza töreninde Talas'a yaptırılacak 24 derslikli ilk ve ortaokulun yapımına ilişkin protokolü imzaladı.

Vali Günaydın, törende, eğitime yapılan yatırımlarla, gençlerin iyi koşullarda eğitim görmelerinin önünün açıldığını belirtti.

Kayseri'nin hayırsever bir kent olduğunu anlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu hayır işini inşallah en kısa sürede tamamlayıp çocuklarımızın istifadesine sunarız. Hayırseverlerimizin, kamu kurumlarımızın ve belediyelerimizin katkıları böyle güzel bir tablonun ortaya çıkmasına vesile oluyor. Kayserimizin her köşesinde hayırseverlerimizin yaptırmış olduğu çok önemli eserler var."

Törene katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol, Vali Günaydın, Başkan Yalçın ve hayırsever Ahmet Gönen tarafından imzalandı.

Kaynak: AA

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