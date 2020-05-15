Kayseri'de eğitim hayatına ait arşiv belgeler online sergileniyor Kayseri'de eğitim ve öğretim hayatına ait arşiv belgeleri, Kayseri Üniversitesi tarafından online sergileniyor.

Kayseri'de eğitim ve öğretim hayatına ait arşiv belgeleri, Kayseri Üniversitesi tarafından online sergileniyor.

Kayseri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin ikinci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Arşiv Belgelerinde Kayseri'de Eğitim ve Öğretim Hayatı" konulu sergi, "www.kayseri.edu.tr" adlı web sayfasında online erişime açıldı.

Kayseri'de 1861 ile 1975 yılları arası eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmış 30 orijinal arşiv belgesinin online erişime açıldığı sergi, iki ay süreyle açık kalacak.

Serginin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında temmuz ayında normal olarak da açılmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA