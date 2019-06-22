Kayseri'de ebabil kuşu bulundu

KAYSERİ'de esnaf Hilmi Cansu (35), işyerinin önünde uçamayan yaralı ebabil kuşu buldu. Kocasinan Belediyesi yetkililerine teslim edilen yaralı kuş, tedavisi yapılmak üzere Hayvanat Bahçesi Veterinerliği'ne götürüldü.

Merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde esnaf Hilmi Cansu, işyerinin önünde uçamayan kuş olduğunu fark etti. Kanadından yaralı kuşu işyerine alarak kafeste muhafaza eden Cansu, internette yaptığı araştırmayla kuşun türünün ebabil olduğunu öğrendi. Veterinere götürerek bir süre kuşu besleyen Cansu, ardından Kocasinan Belediyesi Küçük Dostlar Ambulansı yetkililerini aradı. Belediye ekipleri işyerine gelerek ebabil kuşunu teslim aldı.

'YEMEK YEDİRİP, SU İÇİRDİM'

Cansu, işyeri önünde yaralı bir kuş gördüğünü söyleyerek, "İçeri alıp, değişik bir kuş olduğunu görünce internetten araştırma yaptım. Yaptığım araştırmada kuşun türünün ebabil olduğunu öğrendim. Ne yer, ne içer, ona baktım. Et ve kıyma yediğini öğrenince, yemek yedirip, su içirdim. Sabahta veterinere götürdüm. Veteriner ise, 15-20 günlük bir bakımın ardından kanadının iyileşeceğini ve doğaya salınabileceğini söyledi. Kocasinan Belediyesi yetkililerine şimdi de teslim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah sağlığına kavuşur ve eski hayatına döner" dedi.

'SICAK HAVADAN DOLAYI YERE DÜŞÜYOR'

Kocasinan Belediyesi Küçük Dostlar Ambulans şoförü Abdurrahim Karakaya ise, ebabil kuşunun yere düştüğünde sıcak havanın da etkisiyle uçmakta zorlandığı söyleyerek, "Ebabil kuşu sürekli havada olduğu için sıcak havadan dolayı yere düşüyor. Bu kuş türünü bulan vatandaşlarımız, serin bir yerde tutarak, yarım saat içinde su içirmeliler" diye konuştu. Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

EBABİL KUŞU

Ebabil (Apus apus), sağangiller (Apodidae) familyasından 16–17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türüdür. Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler.



Kaynak: DHA