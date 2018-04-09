Kayseri'de "E-ticaret Zirvesi"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Ülkede e-ticaretin büyümesi ve yaygınlaşması için KOBİ'lerin ve yerel markaların güçlenmesi ve daha aktif olması gerekiyor." dedi.

Erturan, Kayseri'de Hepsiburada Ticari Grup tarafından bir otelde düzenlenen "E-ticaret Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, 15 milyon ürünün satışta olduğunu ve aylık 2 milyonun üzerinde satış gerçekleştiğini ifade etti.

Türkiye'de e-ticaret sektörünün son yıllarda büyüdüğünü belirten Erturan, şunları kaydetti:

"Hepsiburada, Türkiye'de dijitalleşmenin ve e-ticaretin öncüsü. Ancak biz çok iyi biliyoruz ki ülkede e-ticaretin büyümesi ve yaygınlaşması için KOBİ'lerin ve yerel markaların güçlenmesi ve daha aktif olması gerekiyor. Kayseri ile birlikte 5'incisini düzenlediğimizi Hepsiburada E-ticaret Zirveleriyle ilgili en büyük amacımız KOBİ'leri yakından tanımak, e-ticarete girmelerini ve işlerini e-ticarette büyütmeleri konusunda destek olmak. Türkiye ekonomik büyümesinin üzerinde, her sene en az yüzde 30 büyüyen bir pazarda işini kurmak ya da büyütmek, dijitalleşen dünyada kaçınılmaz durumda. Bugün Hepsiburada her ay 80 milyonun üzerinde trafik ve 25 milyonun üzerinde ziyaretçi alıyor. Türkiye'de internetten alışveriş yapmak isteyenlerin yüzde 65'i Google'da arama yaparken yüzde 61'i de Hepsiburada'da ürün araması yapıyor. Hepsiburada'nın tedarikçileri ve müşterileri için satış platformunun yanı sıra bir pazarlama platformu olduğunu da söylemek mümkün. Beraber çalıştığımız firmaların e-ticarete bakışını da bu şekilde değiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Erturan, yıl sonuna kadar düzenleyecekleri e-ticaret zirveleriyle 10 bin KOBİ'ye ulaşmayı, onları e-ticaretle tanıştırmayı ve işlerini e-ticarete taşımaları için yol göstermeyi hedeflediklerini vurguladı.

Daha çok KOBİ ve girişimcinin e-ticarete katılmasını istediklerini aktaran Erturan, Türkiye ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.