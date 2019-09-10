Kayseri'de "e-Ticaret Eğitimi" toplantısı

10.09.2019 14:12

e-ticaret platformu n11.com'un, KOBİ'lere ve işletmelere e-ticaretin avantajlarını anlatarak yerel markaları büyütmeyi hedeflediği eğitimlerine Kayseri'de devam edildi.

n11.com'un iş ortaklarına e-ticaret eğitimi ve satışlarını artırmanın yollarını anlatmak üzere gerçekleştirdiği eğitim serisi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından iş ortaklarıyla bir araya geldiği organizasyonlarının bir yenisi, 102 iş ortağının katılımıyla Kayseri'de bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

KOBİ'ler n11.com'la dijitalleşecek



KOBİ'lere güçlü bir e-ticaret kanalı sunarken sektörün gelişimine katkı sağlayacak ve tüketicinin e-ticaret eğitimini güçlendirecek çalışmalar yapan n11.com, Kayseri'de düzenlediği buluşmayla iş ortaklarını e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimi, e-ticaret eğitimi, platform kullanımı ve satışı artırma yolları, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları, tüketici hakları, kişisel verileri koruma kanunu, reklam kullanımı ve kargo süreçleri gibi başlıklar hakkında bilgilendirdi.

Eğitimin e-fatura ve e-arşiv bölümünde, n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen elektronik fatura sistemi "n11faturam.com"un KOBİ'lere sunduğu avantajlar paylaşıldı.

Kaynak: AA