Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

19.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:16

Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde sentetik uyuşturucu ve folyo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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