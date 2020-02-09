Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

09.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:48

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince, Bozantı Caddesi'nde durdurulmak istenen zanlılar, içinde bulundukları araçla 3 ekip otosuna çarparak kaçtı.

Şüphelilerin kaldığı yeri tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların kaçarken kullandığı aracı, üstü branda ile kapatılmış halde bulan ekipler, yaptıkları aramada, 800 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 5 fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo, 2 hassas terazi ve suçtan elde edilen 10 bin 150 lira ele geçirdi.

Kaynak: AA