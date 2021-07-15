Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de yolcu otobüsünde 967 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri'de yolcu otobüsünde 967 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajındaki bir çantada 967 gram sentetik uyuşturucu bulundu, çanta sahibi olduğu iddia edilen kadın yolcu Y.G. gözaltına alındı.

Şüpheliyle bağlantılı oldukları ileri sürülen C.A. ve H.D. de kent merkezinde yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. ve Y.G. tutuklandı, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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