Kayseri'de düzenlenen Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nda SCÜ öğretim üyesine mansiyon ödülü
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Kayseri'de düzenlenen Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nda SCÜ öğretim üyesine mansiyon ödülü

Kayseri'de düzenlenen Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nda SCÜ öğretim üyesine mansiyon ödülü
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Erol Başara, Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen "Karadut Türk Sanat Müziği Beste Yarışması"nda mansiyon ödülü kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Erol Başara, Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen "Karadut Türk Sanat Müziği Beste Yarışması"nda mansiyon ödülü kazandı.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada 72 eser değerlendirmeye alındı.

Jüri üyeliğini Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Amir Ateş, Zekai Tunca, Ali Şenozan, Alaeddin Pakyüz ve Tevfik Soyata gibi sanat müziğinin önemli isimlerinin yaptığı yarışmada, Bahadır Sevik, "Talas'ı Çok Seveceksin" isimli eseriyle birinci, Osman Ergen, "Kayseri Nicedir" eseriyle ikinci, Burhan Atik ise "Kayseri'm Dağlarıyla Yaylalarıyla" isimli eseriyle üçüncü oldu.

Başara da sözlerini kendisinin yazdığı nihavent makamlı "Erkilet'te Gezerken" eseriyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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Kayseri'de düzenlenen Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nda SCÜ öğretim üyesine mansiyon ödülü - Haberler
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