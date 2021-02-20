Kayseri'de düzenlenen Snowboard 2. Etap Yarışları tamamlandı
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Kayseri'de düzenlenen Snowboard 2. Etap Yarışları tamamlandı

20.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:52
Kayseri'de düzenlenen Snowboard 2. Etap Yarışları tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun organize ettiği Snowboard 2. Etap Yarışları, Kayseri'de düzenlendi.

Türkiye Kayak Federasyonunun organize ettiği Snowboard 2. Etap Yarışları, Kayseri'de düzenlendi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara, yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Organizasyonu, 11 yaş altı kızlarda Damla Süloğlu, erkeklerde Muhammet Efehan Adıgüzel, 13 yaş altı kızlarda Mira Tunca, erkeklerde Mert Derviş Yıldırım, 15 yaş altı kızlarda Azra Acar, erkeklerde Ali Kuçbay, 15 yaş üstü kızlarda Selin Gülce Güler ve erkeklerde de Emre Boydak birinci tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyaları yarın Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ve federasyon yöneticilerinin de katılımıyla düzenlenecek törende verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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