Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli, polisle girdiği çatışmada yaralandı
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Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli, polisle girdiği çatışmada yaralandı

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve polisle silahlı çatışmaya giren şüpheli, yaralı ele geçirildi.

Kayseri'de
23.05.2020 23:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:23

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve polisle silahlı çatışmaya giren şüpheli, yaralı ele geçirildi.

S.I'nın (27) kullandığı 38 YL 047 plakalı otomobil, Talas Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Polis ekiplerinin takip ettiği araç, Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde çıkmaz sokağa girdi.

Araçtan inerek polise ateş etmeye başlayan S.I, kendisine karşılık veren polisin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay yerine çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan şüphelinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

S.I. hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik" gibi 30 ayrı suçtan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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