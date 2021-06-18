Kayseri'de dün 25 bin 341 kişi aşılandı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, dün toplam 25 bin 341 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, dün toplam 25 bin 341 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Benli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün il genelinde 21 bin 187 BioNTech ve 4 bin 154 Sinovac olmak üzere toplam 25 bin 341 kişiye aşı uygulandığını belirtti.

16 Haziran'da bu sayının 21 bin 877 olduğunu ifade eden Benli, salgından çıkış için koşmaya başladıklarını kaydederek, Kayseri'ye ve özverili gayretlerinden dolayı tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya