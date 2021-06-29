Drift yaparak yeşil alana zarar veren sürücüye hapis cezası

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediyenin sosyal tesisi önündeki yeşil alanda aracıyla drift yapan sürücü, neden olduğu zarar karşılığında belediyeye 46 bin 430 lira ödedi, yargılandığı kamu davasında 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.