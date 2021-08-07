Kayseri'de dolu yağışı etkili oldu
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Kayseri'de dolu yağışı etkili oldu

Kayseri'de dolu yağışı etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir süredir aşırı sıcakların etkili olduğu Kayseri'de aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu.

Bir süredir aşırı sıcakların etkili olduğu Kayseri'de aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu.

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü kentte, öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur, daha sonra yerini doluya bıraktı. Şehir merkezindeki dolu yağışına sürücüler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yer yer cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış, daha sonra etkisini kaybetti.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre önümüzdeki günlerde kentte aralıklarla yağışların görüleceği öğrenildi. - KAYSERİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kayseri'de dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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