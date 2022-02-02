Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanığa hapis cezası - Haberler
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Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanığa hapis cezası

AA, Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanığa hapis cezası

Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanık 4 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanık 4 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık A.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki K.G. duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ö'ye "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezası verdi.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Dolandırıcılık, Mahkeme, Kayseri, Güncel, Haber

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