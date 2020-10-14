Kayseri'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası
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Kayseri'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası

14.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:20
Kayseri'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası

Kayseri'de dolandırıcılık suçundan yargılanan sanık, 5 yıl hapis ve 5 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de dolandırıcılık suçundan yargılanan sanık, 5 yıl hapis ve 5 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşma savcısı, mütalaasını yineleyerek sanığın "dolandırıcılık" suçundan yargılanmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık H.T, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık H.T'ye "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis ve 5 bin 500 lira adli para cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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