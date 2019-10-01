Kayseri'de dolandırıcılık iddiası

01.10.2019 22:38

Kayseri'de "oltalama" diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirdikleri başkalarına ait banka hesaplarından 120 bin lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, bazı vatandaşlardan gelen banka hesaplarında şüpheli para hareketleri olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, başkalarına ait banka bilgilerini "oltalama" diye tabir edilen yöntemle ele geçirdikleri ileri sürülen şüphelilerin D.A, G.A, M.Y ve A.O olduğu belirlendi.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 şüpheliyi kaldıkları otelde gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise dizüstü bilgisayar, cep telefonları, çok sayıda hesap kartı ve kurulumu sahte olduğu tespit edilen 3 şirkete ait POS cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerin, başkalarının hesaplarından 120 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A, savcılıkça serbest bırakılırken, G.A, M.Y. ve A.O. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA