Kayseri'de doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminin olumsuz etkilerini hafifletmek, yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla yemleme çalışmaları sürüyor.

Pınarbaşı ilçesinde İlçe Av Komisyon üyelerinin katılımıyla kar yağışının yoğun olduğu doğal alanlara 200 kilogram buğday ile 300 kilogram havuç, marul ve lahana bırakıldı.