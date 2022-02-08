Kayseri'de doğaya 500 kilogram yem bırakıldı - Haberler
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Kayseri'de doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

AA, Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

Kayseri'de kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminin olumsuz etkilerini hafifletmek, yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla yemleme çalışmaları sürüyor.

Pınarbaşı ilçesinde İlçe Av Komisyon üyelerinin katılımıyla kar yağışının yoğun olduğu doğal alanlara 200 kilogram buğday ile 300 kilogram havuç, marul ve lahana bırakıldı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Güncel, Haber

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