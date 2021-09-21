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Doğal gaz patlayan evdeki 6 kişi yaralandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de müstakil evde sızan doğal gazın patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de müstakil evde sızan doğal gazın patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi Kısmet Sokak'ta İsmail Özsan'a ait evde patlama meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan İsmail Özsan, eşi Türkan ve gelini Zeynep ile torunları İsmail, Türkan ve Faruk Furkan Özsan yaralandı.

Yaralılar itfaiye yardımıyla evin ikinci katından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, bazı duvarları yıkılan evde yaptığı incelemede doğal gaz kaçağı olduğu ve tuvaletin lambası açıldığı sırada patlama meydana geldiği tespit edildi.

Özsan ailesinin komşusu Fatma Sarataş, büyük bir patlama sesi duyduğunu belirterek, "Hemen koştuk geldik. İçeridekileri çıkarmaya çalıştık ama patlamanın etkisiyle kapı sıkıştığı için içeri giremedik. İtfaiye geldi ve yaralıları çıkardı." diye konuştu.

Doğal gaz patlayan evdeki 6 kişi yaralandı

Doğal gaz patlayan evdeki 6 kişi yaralandı

Doğal gaz patlayan evdeki 6 kişi yaralandı

Doğal gaz patlayan evdeki 6 kişi yaralandı

Doğal gaz patlayan evdeki 6 kişi yaralandı

Doğal gaz patlayan evdeki 6 kişi yaralandı

Doğal gaz patlayan evdeki 6 kişi yaralandı

Doğal gaz patlayan evdeki 6 kişi yaralandı

Doğal gaz patlayan evdeki 6 kişi yaralandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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