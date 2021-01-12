Kayseri'de, Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışmalar başlatıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, eğitimin ve eğitimcinin dostu olarak, 140 ülkeden fazla ülkeye mal ve ürün ihracat eden Kayseri'de, Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Dünyanın, ulaşım yollarının artması ve kolaylaşması ile çok küçüldüğünü ve ticaretin artık evrensel yapıldığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Artık ticaret bir klavye tuşu ile yapılmaktadır. E-ticaretin artması ve yaygınlaşması yanında büyük çaplı dış ticaret için mevzuatı bilen, liman, havayolu gibi mal sevkiyat konularında eğitimli personelin önemi artmaktadır. Kayserimizde ülkemize hatta dünyaya marka olmuş birçok şirketimiz mevcuttur. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi olarak Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışma başlattık."

Palancıoğlu, dış ticaret lisesi ile ticaretin ve ekonominin merkezi Kayseri'ye yeni bir vizyon kazandıracaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün