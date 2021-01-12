Kayseri'de, Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışmalar başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de, Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışmalar başlatıldı

12.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:22
Kayseri'de, Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışmalar başlatıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, eğitimin ve eğitimcinin dostu olarak, 140 ülkeden fazla ülkeye mal ve ürün ihracat eden Kayseri'de, Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Dünyanın, ulaşım yollarının artması ve kolaylaşması ile çok küçüldüğünü ve ticaretin artık evrensel yapıldığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Artık ticaret bir klavye tuşu ile yapılmaktadır. E-ticaretin artması ve yaygınlaşması yanında büyük çaplı dış ticaret için mevzuatı bilen, liman, havayolu gibi mal sevkiyat konularında eğitimli personelin önemi artmaktadır. Kayserimizde ülkemize hatta dünyaya marka olmuş birçok şirketimiz mevcuttur. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi olarak Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışma başlattık."

Palancıoğlu, dış ticaret lisesi ile ticaretin ve ekonominin merkezi Kayseri'ye yeni bir vizyon kazandıracaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Alparslan Türkeş
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Cemal Hünal Demet Akalın
Spor Ali Koç Ozan Tufan Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de, Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışmalar başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:28:44. #1.14#
title