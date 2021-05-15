Kayseri'de diş hastanesinde bayramlaşma
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Kayseri'de diş hastanesinde bayramlaşma

Kayseri'de diş hastanesinde bayramlaşma
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Kuzu, Ramazan Bayramı dolayısıyla personelle ve hastalarla bayramlaştı.

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Kuzu, Ramazan Bayramı dolayısıyla personelle ve hastalarla bayramlaştı.

Hastaneden yapılan yazılan açıklamaya göre, Kuzu, İdari ve Mali İşler Müdürü Namık Kemal Çakıcı ve Başhekim yardımcısı Kazım Coşkun, Ramazan Bayramı dolayısıyla hastaneye gelerek hastane personeli ve hastaların bayramlarını kutladı.

Başhekim Kuzu ve idareciler, hastaneye gelen vatandaşlarla da bayramlaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette ayrıca personele ve hastaneye gelen vatandaşlara bayram şekeri de ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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