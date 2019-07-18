Kayseri'de dilencilere yönelik çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince dilencilere yönelik çalışmalarda 30 kişi hakkında işlem yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve polis ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, kent merkezindeki farklı noktalarda dilencilik yapan, cam silen, mendil satan, küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik çalışmalarda 30 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca, küçük yaşta çalıştırılan ve dilencilik yaptırıldığı tespit edilen 13 çocuk, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: AA