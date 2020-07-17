Kayseri'de, "Dijital Medyada Dezenformasyon Algısı" video konferansı Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye'de medya bağımsızlığını ve özgürlüğünü desteklediklerini, yanlış bilgilendirmeyi ve dezenformasyonu engellemeye çalıştıklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye'de medya bağımsızlığını ve özgürlüğünü desteklediklerini, yanlış bilgilendirmeyi ve dezenformasyonu engellemeye çalıştıklarını belirtti.

Kayseri Ticaret Odasından (KTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, KTO, "Dijital Medyada Dezenformasyon Algısı" konulu video konferansa ev sahipliği yaptı. Kayseri Avrupa Birliği Bilgi Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen tele konferansa katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, yaptığı konuşmada, medyanın bir sorumluluğu bulunduğunu ve halkın doğrularla bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Pek çok yalan gördüklerine ve dezenformasyonun bir siyasi araç gibi kullanıldığına dikkati çeken Berger, şunları kaydetti:

"Bu bizim çözümlememiz gereken bir sorun ve ele alınması gereken bir durum. Bu, özgürlükleri de kısıtlayan bir şey. Yanlış haberler yüzünden koronavirüsten birçok insan etkilendi. Tespitlere göre bu yanlış bilgilere insanların 3'te 2'si maruz kalmış. Burada gerçeklerin tespiti ve gazetecilerin doğru bilgileri yazması bu manada çok önemli. Avrupa Birliği olarak medyanın bağımsızlığı konusunda çaba sarf ediyoruz. Mali destek veriyoruz. Biz paramızı doğru yerde kullanmak istiyoruz. Türkiye'de medya bağımsızlığını ve özgürlüğünü destekliyoruz. Yanlış bilgilendirmeyi ve dezenformasyonu engellemeye çalışıyoruz. Bunun dışında gazetecilerin ekonomik durumu da önemli kaygı meselesi. Gazeteci dernekleri de bu konuda kaygılı. O yüzden gerekli iyileştirmeler yapılmalı. Bu, insan hakları ve gazetecilik açısından önemli. Objektif ve ahlaklı gazetecilik asıl esas olan şey."

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da dijital dönüşümün ticaret başta olmak üzere hayatın her kademesine etkisine değinerek, yaşadıkları pandemi sürecinde e-ticaretin 3-4 aylık zamanda 3-4 yıllık hedefini yakalayarak kendi içinde yüzde 47 büyüdüğünü anlattı.

Bütün bunların dijital değişim dönüşüm sonucu olduğuna dikkati çeken Gülsoy, bu teknolojik değişimin ara ara da dezenformasyon yoluyla maniple edildiğini, hem ticari dengeleri hem de hayatın her kademesini olumsuz etkileyebildiğini aktardı.

Tüm sosyal medya ağlarının denetlenmesi gerektiğini kaydeden Gülsoy, "Bu denetim asla 'özgürlüklerin kısıtlanması' olarak görülmemelidir. Dünya Sağlık Örgütü yakın bir tarihte yaptığı açıklamada sosyal medyada yaşanan dezenformasyonun virüs kadar tehlikeli olduğunu ifade ediyor. Ben de aynı kanaatteyim." değerlendirmesinde bulundu.

Berger'den bir istekte bulunan Gülsoy, Türkiye'nin neredeyse 60 yılı bulan AB serüveninin "tam üyelik" ile bir an önce sonuçlanması noktasında katkılarını beklediğini kaydederek, "Avrupa Birliği Türkiye'siz, Türkiye de AB'siz olmamalı." ifadesini kullandı.

Konferansa, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, gazeteci Salih Zeki Sarıdanişment, Dijital Hayat Akademisi kurucusu Bilal Eren, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Vahit İlhan ile uluslararası ilişkiler uzmanı gazeteci-yazar Benan Kepsutlu katıldı.

Kaynak: AA