Kayseri'de dezenfekte edilen camiler ibadete hazır Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ibadete kapalı olan camiler yarın cuma namazı ile yeniden açılıyor.

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ibadete kapalı olan camiler yarın cuma namazı ile yeniden açılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun bir süredir ibadete kapalı olan camiler cuma namazıyla birlikte yeniden cemaatine kavuşacak.

Bu kapsamda, Kayseri Valiliği ve İl Müftülüğü gerekli denetimleri gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla temizlenen ve dezenfekte edilen camiler vatandaşları bekliyor.

Kaynak: AA