Kayseri'de dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri, Valilik, belediye binaları, kaymakamlıklar, daire müdürlükleri, huzurevi, otogar, doğu ve batı terminali, yurtlar, itfaiye birimleri, hal kompleksi, otobüs durakları, emniyet birimleri, mini terminaller, Hunat Medresesi, banka şubeleri, Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, alt ve üst geçitler, Anadolu Harikalar Diyarı, şehir içindeki tüm taksi durakları, parklar ve mesire alanları, hobi bahçeleri ve türbe gibi yerlerde dezenfekte çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, salgının önlenmesi için tüm kurum ve kuruluşlarla el birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

İnsan yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde sürekli dezenfekte işlemi yapıldığını aktaran, Büyükkılıç, "Vatandaşlarımızdan da başta kişisel temizlik ve sosyal izolasyon olmak üzere alınan tüm önlemlere riayet etmelerini bekliyoruz. Bu sorunu da yine el birliği içinde hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA