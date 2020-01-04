Kayseri'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
04.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:06
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Ertuğrul (32) idaresindeki 66 LV 379 plakalı sebze yüklü tır, Kayseri-Sivas kara yolunun 54. kilometresinde bariyere çarpıp devrildi.
Kaza yerinde haşatını kaybeden Ertuğrul'un cesedi, Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA