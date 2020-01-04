Kayseri'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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Kayseri'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

04.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:06
Kayseri'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

'nin ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Ertuğrul (32) idaresindeki 66 LV 379 plakalı sebze yüklü tır, Kayseri-Sivas kara yolunun 54. kilometresinde bariyere çarpıp devrildi.

Kaza yerinde haşatını kaybeden Ertuğrul'un cesedi, Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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