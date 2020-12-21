Kayseri'de devrilen süt tankerinin sürücüsü yaralandı
21.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:03
Kayseri'de devrilen süt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Kayseri'de devrilen süt tankerinin sürücüsü yaralandı.
İ.G. idaresindeki 42 ATH 80 plakalı süt tankeri, Erciyes Dağı'ndan kent merkezi istikametine seyrederken, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün