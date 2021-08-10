Kayseri'de devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
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Kayseri'de devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Kayseri'de devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kayseri'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 38 EL 103 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda devrildi.

Devrilen otomobilden diğer sürücülerin yardımıyla çıkan M.B, yara almazken otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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