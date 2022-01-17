Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
A.E'nin kullandığı 16 GY 207 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Cırgalan Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada A.E ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri