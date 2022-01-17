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Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

A.E'nin kullandığı 16 GY 207 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Cırgalan Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada A.E ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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