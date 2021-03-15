Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
15.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:24
Kayseri'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kayseri'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
A.K. (17) yönetimindeki 38 UP 737 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nun 3. kilometresindeki Yarma mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ehliyetsiz sürücü A.K'nin yanı sıra otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin