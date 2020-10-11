Kayseri'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
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Kayseri'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

11.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:36
Kayseri'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

Kayseri'de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Musa Elyunus'un (32) kullandığı plakasız motosiklet, merkez Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Elyunus ile motosiklette bulunan ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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