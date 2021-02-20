Devrilen kömür tozu yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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Devrilen kömür tozu yüklü tırın sürücüsü yaralandı

20.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:02

Kayseri'de kömür tozu yüklü tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Kayseri'de kömür tozu yüklü tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.F'nin kullandığı 33 ASZ 23 plakalı tır, Kayseri-Sivas kara yolu Kuzey çevre yolu kavşağında devrildi.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yola saçılan kömür tozu nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Devrilen kömür tozu yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen kömür tozu yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen kömür tozu yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen kömür tozu yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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