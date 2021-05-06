Kayseri'de devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
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Kayseri'de devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı

Kayseri'de devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de, çevre düzenlemesi yaptığı sırada devrilen kepçenin operatörü yaralandı.

Kayseri'de, çevre düzenlemesi yaptığı sırada devrilen kepçenin operatörü yaralandı.

Merkez Talas ilçesi Şehit Komandolar Caddesi'nde bulunan kaldırımda çevre düzenlemesi yapan kepçe operatörü A.B'nin kullandığı iş makinesi, eğimli toprakta kayarak yolun kenarına devrildi.

Yaralanan A.B, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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