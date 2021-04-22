Kayseri'de Devlet Hastanesi'nde de Kovid-19 aşısı yapılacak
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Kayseri'de Devlet Hastanesi'nde de Kovid-19 aşısı yapılacak

Kayseri'de Devlet Hastanesi'nde de Kovid-19 aşısı yapılacak
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları Kayseri Devlet Hastanesi ile Erkilet Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde de yapılacak.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları Kayseri Devlet Hastanesi ile Erkilet Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde de yapılacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Hastanesi'nde iftar sonrası yoğunluk olduğu için aşılama çalışmaları Kayseri Devlet Hastanesinde de yapılmaya başlandı.

Devlet Hastanesi Merkez Kampüs'te Sinovac ve BioNTech aşı uygulaması 08.30-23.00 saatleri arasında 10. Blok'ta, Erkilet Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde ise Sinovac uygulaması 08.30-16.00'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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