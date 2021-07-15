Kayseri'de dev Türk bayrağı açıldı
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Kayseri'de dev Türk bayrağı açıldı

Kayseri'de dev Türk bayrağı açıldı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Talas Paraşüt Alanında dev Türk bayrağı açıldı.

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Talas Paraşüt Alanında dev Türk bayrağı açıldı.

Merkez Talas ilçesinde bulunan paraşüt alanında düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Gösterinin ardından alanda "Bayrak Töreni" düzenlendi.

Erciyes Anadolu Holding tarafından dokunan 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, 3 bin 38 metrekare olan 418 kilogram ağırlığındaki dev Türk bayrağı, il protokolü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Talas Belediyesi personeli ve vatandaşlar tarafından açıldı.

Açılışın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, İl Müftüsü Şahin Güven, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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