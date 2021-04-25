Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek okey oynayan 8 kişiye 27 bin 680 lira ceza

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek boş depoda okey oynayan 8 kişiye 27 bin 680 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek boş depoda okey oynayan 8 kişiye 27 bin 680 lira ceza uygulandı.

Yeşilhisar ilçesinde boş bir depoda okey oynatıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın düzenledi.

Depoda Kovid-19 kurallarını ihlal ederek okey oynadığı tespit edilen 8 kişiye, "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek", "sosyal mesafe kurallarına uymamak" ve "maske takmamaktan" toplam 27 bin 680 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin