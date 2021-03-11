Kayseri'de dehşet...Öğretmen, tartıştığı komşusunu başından vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de dehşet...Öğretmen, tartıştığı komşusunu başından vurdu

11.03.2021 00:14 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:21

Kayseri'de dehşet...Öğretmen, tartıştığı komşusunu başından vurdu Kayseri'de aralarında husumet bulunduğu iki komşunun tartışması kanlı bitti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı komşusunu silahla başından vurarak ağır yaraladıktan sonra emniyete giderek teslim oldu.

Kayseri'de dehşet...Öğretmen, tartıştığı komşusunu başından vurdu

Kayseri'de aralarında husumet bulunduğu iki komşunun tartışması kanlı bitti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı komşusunu silahla başından vurarak ağır yaraladıktan sonra emniyete giderek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan öğretmen M.D. ile komşusu O.D. sabah saatlerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönünce M.D. yanındaki silahla O.D.'nin başına ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan O.D., sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. M.D. ise olayın ardından silahı ile birlikte emniyete giderek teslim olurken, tedavi altına alınan O.D.'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, O.D.'nin yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de dehşet...Öğretmen, tartıştığı komşusunu başından vurdu
Kayseri'de dehşet...Öğretmen, tartıştığı komşusunu başından vurdu
Kayseri'de dehşet...Öğretmen, tartıştığı komşusunu başından vurdu
Kayseri'de dehşet...Öğretmen, tartıştığı komşusunu başından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Pervin Buldan Abdülhamit Gül
Magazin Aleyna Tilki Meghan Markle Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Ali Şansalan Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de dehşet...Öğretmen, tartıştığı komşusunu başından vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 00:23:00. #1.15#
title