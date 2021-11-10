Define aradığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
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Define aradığı öne sürülen şüpheli yakalandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de, kaçak define aradığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kaçak define aradığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde, define bulmak için kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişiyi takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde ve aracında yapılan aramada 4 tabanca, 2 tüfek, 3 kılıç, 165 sikke, 86 obje, 13 metal ok ucu, 10 metal yüzük ve el dedektörü ele geçirildi.

Define aradığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Define aradığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Define aradığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Define aradığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Define aradığı öne sürülen şüpheli yakalandı

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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