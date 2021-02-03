Kayseri'de dedesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Kayseri'de dedesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

03.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:11
Kayseri'de dedesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kayseri'de dedesini bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de dedesini bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık M.G.S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müşteki babası Ü.S. ile amcası Ü.S. ve sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanın, "sanıktan şikayetçi misiniz?" diye sorması üzerine baba Ü.S, "Biri babam, diğer oğlum ne diyeyim. Şikayetçi değilim. Cezalandırılmasını istemiyorum." dedi. Amca Ü.S. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.G.S. de beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmediklerini kaydetti.

Sanığın, dedesi maktul Galip S'nin cinsel istismarına maruz kaldığı için olayın yaşandığını öne süren avukat, müvekkilinin tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.G.S'ye, "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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