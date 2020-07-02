Kayseri'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Abdullah G., tutuklandı.
02.07.2020 22:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:08
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Abdullah G., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 gün önce Kocasinan ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi olduğu belirtilen Abdullah G., gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlıgında işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA