Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı.

18.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:09
Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı.

'de terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik başlatılan çalışmada kapsamında, Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu M.D., S.A. ve M.T. gözaltına alındı. Jandarmaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  M.D. ve S.A. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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