Kayseri'de DEAŞ sanığına yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık A.K. ve avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren sanık, suçlamaları reddederek beraatini ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık A.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya