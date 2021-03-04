Kayseri'de DEAŞ sanığına yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de DEAŞ sanığına yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası

04.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:58
Kayseri'de DEAŞ sanığına yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık A.K. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren sanık, suçlamaları reddederek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Muharrem İnce Berat Albayrak Necmettin Erbakan
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Kerimcan Durmaz Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de DEAŞ sanığına yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 16:01:29. #1.15#
title