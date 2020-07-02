Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
02.07.2020 20:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:59
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Abdullah G. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli dana sonra adliyeye sevk edildi.
Abdullah G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA