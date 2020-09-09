Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu iki kuzen yakalandı
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu iki kuzen yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki kuzen gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu iki kuzen yakalandı
09.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:38

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki kuzen gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu M.D.E. ve kuzeni M.N.E'nin Kocasinan ilçesindeki bir ikamette olduklarını belirledi.

Jandarma tarafından eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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