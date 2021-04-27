Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.H'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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