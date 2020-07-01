Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen bir şüpheliyi düzenlenen operasyonda yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığının, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetlerinin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam ettirileceği belirtildi.

Kaynak: AA