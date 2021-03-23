Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

23.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:21
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 yabancı uyruklu Kayseri'de gözaltına alındı.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 yabancı uyruklu Kayseri'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 Suriyeli zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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