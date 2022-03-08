Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.T, A.M. ve K.İ'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, inşaatlarda ve ahırda çalıştıkları belirlenen zanlılar gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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