Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kayseri'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Polis ekiplerince 1 Mart Salı günü, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu 7 zanlı yakalanmış, ikametlerde ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyallere el konulmuştu.