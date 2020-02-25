Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 kardeş yakalandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 kardeş gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 kardeş gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin ikametine düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu kardeşler K.H, M.H ve Ş.H yakalandı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.