Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 kardeş yakalandı
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 kardeş yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 kardeş gözaltına alındı.

25.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:48
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 kardeş yakalandı

'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda uyruklu 3 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin ikametine düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu kardeşler K.H, M.H ve Ş.H yakalandı.


Zanlıların evlerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA
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